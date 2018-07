Com dores, Léo e Diogo ficam fora de treino do Santos O lateral-esquerdo Léo e o atacante Diogo ficaram fora do treino que o Santos realizou nesta segunda-feira, em Nagoya, no Japão, visando o jogo pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Kashiwa Reysol, na próxima quarta. Os dois jogadores reclamaram de dores e acabaram poupados da atividade realizada sob intenso frio na parte da noite no horário local.