Com dores musculares, Emerson está fora do jogo do Flamengo contra o Bangu O Flamengo não terá o atacante Emerson na decisiva partida contra o Bangu, neste domingo, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), pela última rodada da Taça Guanabara. Com dores musculares, o jogador, que não vem sendo titular com o técnico Muricy Ramalho, será poupado do jogo que vale classificação às semifinais do Campeonato Carioca.