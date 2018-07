Com dores nas costas, Adriano não vai ao treino Um dia após participar de um descontraído treino no Ninho do Urubu, no qual brincou muito com o jovem Adryan, o atacante Adriano não apareceu para as atividades agendadas para a manhã de ontem para quem não enfrentaria o Corinthians. Alegando dores nas costas, o Imperador realizou atividades em sua casa. Ele recebeu a visita do médico Marcelo Soares e de um fisioterapeuta do Flamengo. À tarde, o centroavante fez trabalho físico em uma academia do Rio. O atacante, ainda sem data para reestrear pelo clube, é esperado hoje pela manhã no Ninho do Urubu.