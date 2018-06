Com Duda Amorim, Dueñas convoca seleção de handebol para amistosos

Contando com a armadora Duda Amorim, o técnico Jorge Dueñas convocou nesta quarta-feira a seleção brasileira feminina de handebol para treinos e amistosos, no fim do mês. Duda foi incluída na lista de 17 jogadoras apesar de ter se recuperado recentemente de uma fratura na mão.

+ Duda Amorim: 'Talvez leve muitos anos para sermos competitivas novamente'

Dueñas convocou a equipe para seu primeiro contato com a seleção neste ano. Ele vai reunir o grupo na França para treinos e amistosos entre os dias 19 e 25 de março. A seleção ainda não definiu quantos jogos serão disputados e quem serão os futuros rivais das brasileiras neste período.

Contratado em junho do ano passado, o treinador espanhol quer começar a formar o grupo que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Com esta convocação, ele dá sequência a processo de transição no grupo, visando a renovação da equipe.

Antes disso porém, a seleção terá como maior desafio neste ano a disputa dos Jogos Sul-Americanos, que serão realizados entre os dias 27 e 31 de maio, em Cochabamba, na Bolívia. A competição vai dar vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Confira a lista das 17 convocadas por Dueñas:

Goleiras: Alice Fernandes da Silva (Málaga Costa Del Sol), Bárbara Elisabeth Arenhart (Club Vaci Nkse), Gabriela Gonçalves Dias Moreschi (Larvik Handball Klubb);

Armadoras: Bruna Aparecida Almeida de Paula (Fleury Loiret Handball), Carolline Dias Minto (Fleury Loiret Handball), Deonise Fachinello (CS Magura Cisnadie), Eduarda Amorim Taleska (Gyori Audi ETO KC), Karoline Helena De Souza (Club Vaci NKSE), Patricia Batista da Silva (Club Thüringer HC);

Pontas: Dayane Pires da Rocha (Molde HK Elite), Jessica Quintino Ribeiro (HC Odense A/S), Larissa Fais Munhoz Araujo (ÉRD NOI Kézilabda), Mariana Costa (CS Magura Cisnadie);

Centrais: Ana Paula Rodrigues Belo (Club Rostov Don), Patricia Matieli Machado (Vistal Gdynia)

Pivôs: Elaine Gomes Barbosa (Kastamonu Belediye GSK), Tamires Morena de Araujo (Larvik Handball Klubb).