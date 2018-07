Com edema na coxa, Robinho desfalca Cruzeiro no clássico contra Atlético-MG O jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro terá apenas um Robinho em campo, e ele jogará com a camisa alvinegra. Pelo lado celeste, o meio-campista sofreu um edema na coxa direita e acabou vetado pela comissão técnica para o clássico.