Com elenco desgastado, Paulo Bento deixa em dúvida se repetirá time do Cruzeiro

"Não sei se repetirei a equipe. Temos que jogar nos espaços deles, tem que ter capacidade de sacrifício. Muitas vezes há que se jogar cansado. Mesmo durante o jogo haverá momentos em que se está cansado. Temos de jogar muito mais com a mente do que no aspecto físico", afirmou o técnico português em entrevista coletiva.

O Cruzeiro ficou na estrada durante uma semana. Jogou no sábado passado contra o Grêmio, em Porto Alegre, e do Rio Grande do Sul já viajou direto a Campinas (SP). Só na quinta-feira é que o elenco voltou a Belo Horizonte (MG).

O retorno a Minas Gerais ao menos foi com o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento, no 16.º lugar. O rival da partida deste sábado é o Palmeiras, líder da competição, e o técnico Paulo Bento sabe que não pode esperar facilidade.

"O Palmeiras é o primeiro por mérito e pela qualidade, ,as queremos competir da melhor maneira possível. Sabemos que é uma equipe que gosta de assumir o jogo. Vai nos dar um trabalho difícil. Irá nos obrigar a fazer uma boa organização e em alguns momentos aceitar um domínio deles e nós também tendo nossos momentos de domínio. Defensivamente temos de estar num nível similar ou ainda melhor que o da quarta-feira", disse o treinador.

Paulo Bento também falou sobre os dois reforços anunciados pelo Cruzeiro nos últimos dias, os atacantes Ábila (que vai usar a camisa 50) e Rafael Sóbis (novo dono do número 7).

"Dois jogadores que estão no processo de pré-temporada. Não chegam no ritmo ainda. Vamos avaliá-los. São jogadores que podem atuar na frente. O Sóbis pode ser centroavante ou atrás do centroavante, com maior conhecimento do Campeonato Brasileiro. O Ábila com outras qualidades, evoluído no ponto de vista técnico também, atuando mais como centroavante. Podem se complementar", finalizou.