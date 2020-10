Com Elias e sem Rossi, Mano Menezes tenta engrenar no comando do Bahia

Após desencantar diante do Botafogo, com vitória por 2 a 1, Mano Menezes tenta engrenar com o Bahia no Campeonato Brasileiro no confronto contra o Sport neste domingo, às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 13ª rodada. O treinador não poderá contar com o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O volante Elias, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, deverá seguir entre os titulares, diferentemente do meia Rodriguinho. O jogador será reavaliado e, com o desgaste físico, poderá ser poupado. Caso isso se confirme, Ramires será escalado, formando o meio-campo com Gregore.

Outro que poderá aparecer entre os relacionados é o zagueiro Anderson Martins, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, deverá ficar como opção no banco de reservas.

"É necessário continuar evoluindo. Conquistamos um resultado positivo contra o Corinthians e queremos seguir nessa trajetória. A retomada da confiança cria um ambiente favorável para continuar evoluindo. Temos mais um jogo difícil pela frente, mas seguir rodando o elenco, até porque teremos uma grande sequência de jogos, ainda mais com a Sul-Americana chegando", afirmou o treinador.

O Bahia tem 12 pontos na tabela de classificação e ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento. A vitória contra o Botafogo tirou o time da lanterna, mas a situação ainda é delicada.