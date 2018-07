Com entrada gratuita, campo de golfe no Rio receberá 1º evento após Olimpíada

Construído para receber os Jogos Olímpicos do Rio, o campo de golfe na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, receberá a 63ª edição do Aberto do Brasil, principal evento da modalidade do país e que conta pontos para o ranking mundial.

A competição acontecerá entre os dias 22 e 25 de setembro e terá entrada gratuita. Para assistir ao evento é necessário imprimir os convites que estarão disponíveis em breve para download no site da Confederação Brasileira de Golfe (CBG).

Esse será o primeiro evento no local depois de sediar o retorno do golfe aos Jogos Olímpicos após 112 anos de ausência. No total, o Aberto do Brasil pagará US$ 175 mil em premiação (cerca de R$ 565 mil). A partir de outubro, o Campo Olímpico de Golfe será um local aberto ao público.

O Aberto do Brasil será disputado em quatro dias. Após as duas primeiras rodadas, haverá um corte e apenas os 55 melhores classificados e empatados disputarão as duas rodadas finais.