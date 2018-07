Com equipe reserva, Fla só empata Usando seu time reserva pela segunda vez no Campeonato Carioca, o Flamengo não passou de um empate por 0 a 0 na tarde de ontem contra o Macaé. Apesar do tropeço, o time rubro-negro acordou hoje provisoriamente na liderança do Grupo A da Taça Guanabara, com 4 pontos, um a mais que o Botafogo, que enfrenta hoje o Nova Iguaçu. O treinador botafoguense Oswaldo de Oliveira aprovou a estreia (vitória sobre o Resende por 3 a 1), mas quer mais. "Fortaleci o que fizemos de bom na estreia e tentei corrigir os erros", disse. No outro jogo da chave, o Bonsucesso bateu o Madureira por 3 a 1.