Com estiramento, Thompson é duvida nos Warriors para 3º jogo da final da NBA

O ala/armador Klay Thompson sofreu um leve estiramento na região posterior da coxa esquerda e se tornou dúvida no Golden State Warriors para o terceiro jogo da final da NBA, marcada para a noite de quarta-feira, contra o Toronto Raptors, em Oakland.

Além disso, o pivô reserva Kevon Looney sofreu uma fratura na clavícula e estará afastado por período indeterminado. É um golpe para as variações dos atuais bicampeões da liga na função de pivô, tornando relevante a contratação de Andrew Bogut, realizada em março, juntamente com o recente retorno de DeMarcus Cousins após se recuperar de uma lesão no quadríceps esquerdo.

A equipe informou que Thompson e Looney foram submetidos a testes de ressonância magnético na segunda-feira, após o retorno para a Califórnia. Thompson saiu de quadra a 7min59 do fim do quarto período do jogo de domingo, quando os Warriors venceram por 109 a 104, igualando a final da NBA contra os Raptors em 1 a 1. Já Looney não participou de todo o segundo tempo do confronto no Canadá.

Kevin Durant perdeu os últimos sete duelos dos Warriors desde que sofreu uma lesão na panturrilha direita. Ele também está sem treinar desde então, embora exista a possibilidade de participar da atividade desta terça-feira da equipe na Oracle Arena, até para testar a sua condição física.

Durant, eleito o Jogador Mais Valioso das últimas duas finais da NBA, tinha uma média de 34,2 pontos nestes playoffs antes da lesão, sofrida em 8 de maio, na quinta partida da semifinal da Conferência Oeste contra o Houston Rockets.