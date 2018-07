Com estrelas fora, holofotes da Vila vão para Muricy

Sem Neymar, Paulo Henrique Ganso e Elano, a principal atração do Santos na partida de hoje, às 16 horas, contra o Paulista, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, é a estreia do técnico Muricy Ramalho na Vila Belmiro. O substituto de Adilson Batista dirigiu a equipe no empate por 0 a 0 com o Americana, no interior, e na decisiva vitória por 2 a 1 contra o Cerro Porteño, quinta-feira, em Assunção, Paraguai, pela penúltima rodada da etapa de grupos da Taça Libertadores da América.

Neymar, Ganso e Elano estão fora da partida de hoje porque forçaram o terceiro cartão amarelo, domingo passado, contra o Americana. A estratégia é não entrar pendurado nas quartas de final do Paulista, no próximo domingo. Dos três, apenas Ganso jogou contra o Cerro. Hoje, o meia será substituído por Alan Patrick ou Rodrigo Possebon. Se Muricy optar pelo volante, Danilo deve ser adiantado para jogar como armador.

Com a classificação para as oitavas de final da Libertadores bem encaminhada - basta ganhar do eliminado Deportivo Táchira, quarta-feira, no Pacaembu -, o Santos vai usar a partida contra o time de Jundiaí para dar ritmo a Jonathan e Arouca, que voltaram a jogar em Assunção, depois de uma longa inatividade por contusão. Muricy também pode dar descanso ao veterano Léo para escalar Alex Sandro.

Lá na frente. Outra mudança quase certa é a volta de Zé Eduardo. Por ter sido expulso na vitória por 3 a 2 frente o Colo Colo, o atacante não pôde enfrentar o Cerro. Como Keirrison teve atuação apagada no Paraguai, Muricy deve formar a dupla de frente com Maikon Leite e Zé Eduardo.

Empatado com o Corinthians na terceira colocação, com 35 pontos, o Santos não muda de posição mesmo em caso de vitória contra o Paulista. Isso porque o Palmeiras é o líder, com 41, e o São Paulo está em segundo, com 40. Por outro lado, também não pode ser alcançado por Oeste e Ponte Preta, que dividem o quinto lugar com 30.

Veja também:

ESTADÃO ESPN - Muricy vai poupar titulares contra o Paulista