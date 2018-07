Com etapa em piscina de ondas de Slater, Circuito Mundial oficializa calendário

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) oficializou nesta segunda-feira o calendário do circuito do ano que vem. E a principal novidade ficou por conta da inclusão da Surf Ranch, a piscina de ondas criada por Kelly Slater em Lemoore, na Califórnia, como uma das etapas a serem disputadas em 2018.

A piscina idealizada por Slater promete colocar os surfistas em igualdades de condições, já que forma ondas perfeitas sem a imprevisibilidade da natureza. O projeto foi lançado oficialmente em dezembro de 2015 e, recentemente, o brasileiro Gabriel Medina faturou o primeiro torneio disputado no local.

"Estamos entusiasmados com o lançamento do calendário 2018, que inclui algumas mudanças importantes projetadas para garantir que continuemos a definir os campeões mundiais nas melhores ondas do mundo, visando também oferecer investimentos de longo prazo para o esporte", declarou a CEO da WSL, Sophie Goldschmidt.

Além da Surf Ranch, o calendário para 2018 terá outra estreante: a etapa de Bali, na Indonésia, que será disputada na praia de Keramas. Com estas duas inclusões, o Circuito Mundial do ano que vem terá também dois cortes: a etapa de Trestles, na Califórnia, e a de Fiji, em Tavarua.

"A Indonésia é considerada como a casa das ondas 'world-class' e é um lugar onde a Liga está explorando oportunidades de longo prazo. A etapa de Bali, em Keramas, vai substituir a de Fiji, que está no Circuito há muitos anos e pode retornar no futuro se conseguirmos o apoio necessário do governo de Fiji. Keramas é um lugar fantástico também, então estamos felizes em termos uma etapa lá em 2018", comentou Goldschmidt.

De resto, o campeonato seguirá o mesmo de 2017, com 11 estágios que definirão o novo campeão do Circuito Mundial. A etapa do Rio está novamente no calendário e acontecerá entre os dias 10 e 19 de maio. A disputa será definida novamente em Pipe Masters, no Havaí, entre os dias 8 e 20 de dezembro.