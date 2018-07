Com eventos, Japão inicia contagem regressiva de três anos para Olimpíada

O Japão iniciou nesta segunda-feira a sua contagem regressiva de três anos para a Olimpíada de Tóquio, em 2020, com a realização de vários eventos, o que inclui vários shows musicais, em uma ação para aumentar o entusiasmo da população com os Jogos.

Um revezamento 1.000 quilômetros e 15 dias começou nesta segunda-feira na prefeitura de Aomori, no nordeste do Japão. Corredores e ciclistas irão viajar por áreas devastadas pelo tsunami de 2011, atingindo a capital em 7 de agosto.

Outros eventos incluíram espetáculos de dança tradicional e de surfe onde o esporte será realizado na Olimpíada. Em Tóquio, os organizadores dos Jogos programaram festividades e shows para depois do anoitecer.

Com o transporte público constantemente lotado, mesmo sem visitantes relacionados com a Olimpíada, o governo incentivou nesta segunda-feira a adoção do trabalho de forma remota, das residências dos trabalhadores, especialmente durante os Jogos de 2020. Dezenas de empresas se comprometeram a participar.

Problemas sobre o projeto de reforma do Estádio Nacional de Tóquio, o logotipo da Olimpíada e o aumento dos custos de organização da Olimpíada lançaram dúvidas sobre o evento, além dos prazos apertados para ter tudo pronto a tempo do evento.

Em abril, um empregado de 23 anos de uma empreiteira envolvida nas obras dos Jogos teria cometido suicídio em um caso que se acredita estar relacionado ao excesso de trabalho.

Os Jogos de 2020 serão a primeira Olimpíada de verão no Japão desde a edição de 1964 em Tóquio. A Olimpíada será realizada entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, enquanto a Paralímpiada foi agendada para 25 de agosto a 4 de setembro.