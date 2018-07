Com ex-treinador do Flamengo, Sport tenta surpreender adversário na estreia O Sport estreia no Campeonato Brasileiro com um elenco bem diferente do que surpreendeu na última temporada e que por pouco não alcançou uma vaga no G4. O time que entra em campo contra o Flamengo neste sábado, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), tem o meia Diego Souza como principal estrela e ainda procura os substitutos de André, Marlone e Élber.