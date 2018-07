Com expectativa de bom público, Flamengo recebe o São Paulo em Brasília Vencer o São Paulo e emplacar uma sequência positiva é o objetivo do Flamengo neste domingo, às 16 horas, no Mané Garrincha, em Brasília. Irregular, o time chegou a ficar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas perdeu duas partidas consecutivas e figura na parte intermediária da competição, com 13 pontos, mesmo número do adversário desta tarde.