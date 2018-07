Com Falcão, Brasil conquista mais um título no futsal

SÃO PAULO - Após levar o Grand Prix de Futsal em outubro, a seleção brasileira encerra 2013 com mais um título. O Brasil venceu a Colômbia por 4 a 1, neste domingo, em Caxias do Sul (RS), e conquistou a primeira edição da Copa Intercontinental. A vitória passou pelas mãos do goleiro Rennan, que segurou o ímpeto dos colombianos no início da partida, e pelos pés do craque Falcão, autor de dois gols.

O Brasil já havia vencido a Colômbia na primeira fase do torneio, por 4 a 0, sem a participação de Falcão na partida, que havia sido poupado. Mas, na final deste domingo, os colombianos entraram em quadra mais seguros e taticamente esperando os momentos certos para atacar. Isso dificultou a vida da seleção brasileira, que tomou uma pressão inicial e teve Rennan como destaque nos primeiros minutos.

Apesar do domínio, os colombianos não conseguiam criar chances efetivas. Até que, em um rápido ataque pela esquerda, Rodrigo encontrou Falcão pelo meio, que desviou de primeira, forte e no cantinho para abrir o marcador aos 9 minutos.

Com 16 minutos, Dieguinho sofreu mais uma falta no ataque e a seleção brasileira teve um tiro livre a seu favor. Falcão ajeitou a bola e chutou certeiro, no canto, deslocando o goleiro adversário para ampliar o placar para o time do técnico Ney Pereira. A partir daí, a seleção brasileira passou a dominar a partida, perdendo, inclusive, duas oportunidades para ampliar o placar ainda no primeiro tempo, com duas bolas na trave, uma de Falcão e outra com Lukaian.

Na volta do intervalo, o Brasil faz um gol relâmpago, com 10 segundos. Após a saída do jogo, a seleção se lançou rapidamente ao ataque, Rodrigo avançou pela direita, chutou cruzado e Lukaian desviou de calcanhar, marcando o terceiro no jogo.

Mesmo em vantagem, o Brasil manteve-se no ataque e aos 16 minutos chegou ao quarto gol. Dieguinho tabelou com Falcão, ultrapassou a marcação adversária e ficou livre para empurrar para as redes. No final da partida, a Colômbia ainda descontou, mas não impediu a vitória brasileira por 4 a 1.