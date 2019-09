Com Fernanda/Bárbara, Brasil terá 7 duplas na etapa de Roma do vôlei de praia

O vôlei de praia do Brasil terá sete duplas na luta pelo título da etapa de Roma, na Itália, a última da temporada de 2019 do Circuito Mundial, que é chamada de World Tour Finals. Fernanda Berti e Barbara Seixas foram as únicas representantes do País a participar do qualifying entre as mulheres e conseguiram a classificação, se juntando na chave principal a outras três parcerias no feminino e três no masculino. Já Pedro Solberg/Oscar não conseguiu avançar no torneio.

A medalhista olímpica Bárbara Seixas e a parceira Fernanda Berti, por terem mais pontos que outras duplas no qualifying, precisaram jogar apenas uma vez na rodada desta quarta-feira. Elas superaram Caluori/Gerson, da Suíça, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/15) para avançarem à chave principal.

Após o jogo, Bárbara comemorou o resultado positivo. "Acho que nos comportamos bem no jogo de hoje (quarta-feira). A gente esperava um jogo difícil, sabíamos que elas têm um jeito ‘chatinho’ de jogar, elas são muito inteligentes defensivamente. Então era preciso impor o nosso ritmo, e foi o que conseguimos fazer. Estou muito orgulhosa do nosso desempenho", comentou.

Agora, pelo torneio principal, elas se juntam a Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg e Ana Patrícia/Rebecca na busca por medalhas para o Brasil. No masculino serão mais três duplas brasileiras: Alison/Álvaro Filho, Evandro/Bruno Schmidt e André/George.

No qualifying masculino, a dupla formada por Pedro Solberg e Oscar entrou em quadra duas vezes nesta quarta-feira. No primeiro jogo, vitória sobre os espanhóis Menéndez/Huerta por 2 sets a 1 (21/13, 14/21 e 15/12). No entanto, eles não conseguiram classificação para a chave principal, pois foram superados pelos austríacos Ermacora/Pristauz por 2 a 0 (21/19 e 21/14).