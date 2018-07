Com foco na final, Renato indica Grêmio reserva para encarar o Santos O técnico Renato Gaúcho esboçou nesta quinta-feira a escalação do Grêmio para encarar o Santos no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com foco na decisão da Libertadores, os gaúchos deverão entrar em campo com um time reserva, como indicou o treinador na atividade.