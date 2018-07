Com frio, Santos se preserva e faz treino curto antes da final do Mundial

SANTOS - O Santos fez nesta sexta-feira o seu treino mais curto desde que chegou ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes, mantendo o mistério sobre a sua escalação para a final do torneio. A atividade foi realizada no estádio do Kaswasaki Frontale, localizado na cidade de Kawasaki, que fica entre Tóquio e Yokohama, local da decisão, e teve menos de uma hora de duração.

Os jogadores sofreram com o intenso frio em Kawasaki, com temperatura de 6ºC e sensação térmica de apenas 2ºC. O elenco santista aqueceu, realizou uma rápida atividade de dois toques, que logo foi encerrada. A decisão da comissão técnica foi motivada pelo intenso frio e também para preservar os jogadores e evitar o risco de alguma lesão, apenas dois dias antes da final do Mundial de Clubes.

Com isso, o técnico Muricy Ramalho não revelou se a equipe terá mudanças na sua escalação para o duelo de domingo com o Barcelona. Porém, o lateral-esquerdo Léo estava mais animado, em um indício de que poderá ser titular no domingo, ao contrário do que aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, quando ficou no banco de reservas.

Com a possível entrada de Léo, Durval, que atuou improvisado na lateral esquerda, deve ser deslocado para a zaga, sua posição de origem. Com isso, Muricy poderia sacar Bruno Rodrigo ou escalar o Santos com três zagueiros. Nesse caso, os meio-campistas Henrique ou Elano poderiam deixar o time titular.

A escalação do Santos para o duelo com o Barcelona, porém, só deverá ser conhecida instantes antes do início da final do Mundial de Clubes. No sábado, a equipe realizará um trabalho de reconhecimento ao gramado do Estádio Internacional de Yokohama, em que o time da Vila Belmiro buscará o seu terceiro título mundial.