Com Gatlin e Tyson Gay, EUA convocam 130 para o Mundial de Atletismo A Federação de Atletismo dos EUA (USA Track and Field) anunciou nesta segunda-feira a sua lista de 130 convocados para buscar mais um título geral do Mundial de Atletismo. A competição começa no próximo dia 22 e segue até o dia 30 no mesmo Ninho do Pássaro que recebeu os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim (China).