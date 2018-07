Com gol brasileiro, Alavés vence e afunda o Granada na tabela do Espanhol

O Alavés fez o dever de casa nesta segunda-feira e venceu no encerramento da sexta rodada do Campeonato Espanhol. Diante de sua torcida, a equipe fez 3 a 1 sobre o Granada e afundou o rival na tabela, com direito a gol do brasileiro Deyverson já na reta final do confronto.

O resultado levou o Alavés a nove pontos, na nona colocação da tabela. No sábado que vem, a equipe terá a dura missão de visitar o Sevilla. Já o Granada segue sem vencer, tem apenas dois pontos, na penúltima colocação, e terá pela frente o Leganés em casa, também no sábado.

Nesta segunda, o Alavés construiu sua vitória na etapa final. Edgar Méndez abriu a contagem aos sete minutos, e Camarasa ampliou aos 20. O Granada chegou a diminuir e ameaçar uma reação aos 32, com Kravets, mas os donos da casa aproveitaram o desespero do adversário para fechar o placar nos acréscimos com Deyverson.

INGLÊS - Em outro jogo realizado nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês, o Burnley derrotou o Watford por 2 a 0, em casa, e se distanciou das últimas colocações. Com o resultado, chegou a sete pontos, na 13.ª colocação. O Watford soma os mesmos sete pontos, mas é o 11.º.

Sem grande criatividade, o Burnley abusou das jogadas aéreas, e assim marcou seus dois gols na meta defendida pelo brasileiro Gomes. Aos 37 minutos, Defour cruzou da direita e Hendrick subiu mais que a zaga para finalizar para a rede. O mesmo Defour ergueu bola na área aos quatro do segundo tempo, e desta vez quem marcou foi Michael Keane, também de cabeça.