Com gol de Fumagalli no fim, Guarani vence em casa e afasta má fase na Série A2

Mesmo assim, o Guarani deixou o campo vaiado pelo seu mau futebol. Além disso, vinha de três derrotas consecutivas, diante do Santo André, por 2 a 1, do Paulista, por 1 a 0, e do São Caetano, por 2 a 0. O Votuporanguense, que esperava deixar Campinas com o empate, continua com 14 pontos, em 12.º lugar.

O jogo foi ruim tecnicamente. O empate parecia estar fadado a ser o resultado final do confronto, já com vaias da torcidas e a saída antecipada de vários torcedores, quando Fumagalli recebeu um lançamento na grande área, ajeitou e bateu cruzado no canto direito do goleiro adversário.

Essa 12ª rodada começou na segunda-feira com a vitória da Portuguesa sobre o Independente, por 3 a 2, no Canindé, e vai ter mais sete jogos nesta quarta e um na quinta-feira. O próximo jogo do Guarani será diante da Portuguesa, de novo em casa, a partir das 21h30 de sexta-feira, abrindo a 13.ª rodada. Já o Votuporanguense vai entrar em campo no sábado, às 15 horas, em casa, diante do Velo Clube.