Com gol de Marta, Brasil bate a Suécia e conquista 1ª vitória na Copa Algarve Em preparação para o Mundial, que será realizado a partir de junho no Canadá, a seleção brasileira feminina conquistou nesta sexta-feira a sua primeira vitória na Copa Algarve, em Portugal. Em partida disputada no Estádio Municipal de Lagos, a equipe liderada pela craque Marta, que fez um gol e sofreu um pênalti, derrotou a Suécia por 2 a 0.