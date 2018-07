Com gol de Pellè, Itália vence amistoso contra Escócia; Ucrânia bate Romênia

No Grupo E da Eurocopa - ao lado de Irlanda, Suécia e Bélgica -, a Itália ainda tem um amistoso pela frente. No próximo dia 6, enfrenta a Finlândia. Já a Escócia está fora da competição continental, mas joga contra a França no próximo sábado.

O único gol da partida aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. O camisa 9 Pellè recebeu na meia-lua e chutou bonito, no ângulo do goleiro Marshall, para garantir a vitória da Itália.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste domingo, em um jogo de sete gols em Turim, na Itália, a Ucrânia venceu a Romênia por 4 a 3, de virada. Torje abriu o placar para os romenos, mas Zozulya, Zinchenko, Konoplyanka e Yarmolenko balançaram as redes para a equipe ucraniana. Antes do apito final, Yarmolenko e Stanciu descontaram.

A Ucrânia está no Grupo C da Eurocopa - com Alemanha, Irlanda do Norte e Polônia - e ainda tem um amistoso contra a Albânia, na próxima sexta-feira, antes da estreia. A Romênia, por sua vez, está na mesma chave da anfitriã França, da Albânia e da Suíça e encara a Geórgia para fechar a preparação.

Na Áustria, a seleção da Albânia venceu o Catar por 3 a 1. Abdelkarim Hassan fez o primeiro para a equipe dos Emirados Árabes, mas Ajeti, Lenjani e Sadiku garantiram a virada. O time albanês termina a preparação para a Eurocopa com o amistoso contra a Ucrânia.

Diante da sua torcida em Antália, a Turquia superou a seleção de Montenegro por 1 a 0, com gol de Topal. O time turco encara a Eslovênia no próximo domingo, na última partida amistosa antes de entrar em campo pela Eurocopa no Grupo D ao lado de Croácia, Espanha e República Checa.