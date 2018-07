Com gol de pênalti, Napoli bate Palermo e mantém caça à Juventus no Italiano

O resultado mantém o time napolitano na caça à líder Juventus, que na sexta-feira havia batido o Sassuolo por 1 a 0 e aberto seis pontos de vantagem na ponta. A primeira colocada tem 67 pontos, e agora o Napoli diminuiu para três a diferença. O Palermo é o 17º, com 27.

O único gol da partida saiu graças a um pênalti discutível marcado a favor dos visitantes aos 23 minutos do primeiro tempo. Sinisa Andelkovic se enrolou com Raul Albiol e o árbitro marcou a infração. Higuain bateu e marcou seu 27º gol na competição, se isolando ainda mais na artilharia - Paulo Dybala, com apenas 14 gols, aparece em segundo lugar.

A derrota marcou a estreia do técnico Walter Novellino à frente do Palermo. Ele substitui Giuseppe Iachini, demitido na semana passada, naquela que foi a sétima mudança de comando no time nesta temporada.

Em outro duelo disputado neste domingo, a Lazio derrotou o Atalanta por 2 a 0, em casa, com dois gols do veterano atacante alemão Miroslav Klose. Com a vitória, o time anfitrião foi a 41 pontos, na oitava colocação. Os visitantes estão em 15º lugar, com 30.