Com gol irregular, Cruzeiro bate Caldense e recupera ponta do Campeonato Mineiro

O resultado levou a equipe cruzeirense aos 14 pontos, contra 13 dos atleticanos, novamente na vice-liderança. Já a Caldense estacionou nos seis pontos, ocupa o nono lugar e segue próxima da zona de rebaixamento. Com cinco pontos e na 11ª colocação, o Guarani encabeça a área da degola da tabela.

O único gol da vitória do Cruzeiro foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido pela direita, Bruno Rodrigo ganhou a disputa a área com a zaga adversária no centro da grande área e tocou para Alisson, em posição de impedimento nas costas da zaga, desviar para as redes.

O Cruzeiro ainda desperdiçou ótima chance de ampliar o placar, no primeiro tempo, com Henrique, assim como a Caldense quase empatou na etapa final em finalização de Rafamar que obrigou Fábio a praticar grande defesa. Willian ainda acertou a trave para os cruzeirenses em uma cabeçada, mas o gol acabou não fazendo falta para a sua equipe.

Após este confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro voltará a atuar pela competição no próximo sábado, quando enfrenta o Uberlândia, no Mineirão. Antes disso, também no Gigante da Pampulha, a equipe comandada pelo técnico Deivid irá encarar o Atlético-PR, quarta-feira, pela rodada final do Grupo 1 da Copa Sul-Minas-Rio. Em seu próximo compromisso, a Caldense pega o Villa Nova, domingo, fora de casa.