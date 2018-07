Com gol no fim, United empata e força 'replay' na Copa da Inglaterra Depois das eliminações inesperadas de Chelsea e Arsenal, o Manchester United quase se tornou a nova vítima dos times de menor peso na Copa da Inglaterra. Neste domingo, um gol aos 37 minutos do segundo tempo garantiu o empate por 1 a 1 com o West Ham e evitou a queda da equipe comandada pelo técnico Louis Van Gaal, no estádio Old Trafford.