Com gol no último lance, Fluminense arranca empate com o Botafogo no Carioca

Com gol no último minuto, o Fluminense empatou com o Botafogo por 1 a 1 neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os dois gols saíram no segundo tempo: o time das Laranjeiras marcou aos 47 minutos do segundo tempo, enquanto o alvinegro fez o seu gol em um lance inusitado, com o desvio de Ribamar em chute de Gegê.

O confronto, conhecido como Clássico Vovô, foi o primeiro dos times na Taça Guanabara. Dono da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo tem um ponto na atual etapa e volta a campo no próximo domingo contra o Madureira, em Duque de Caxias. Já o Fluminense faz novo clássico, dessa vez com o Flamengo, no Pacaembu, em São Paulo.

A partida sofreu um atraso de sete minutos por causa dos uniformes. O goleiro Jefferson usava uma camisa cinza que causava confusão com a dos jogadores de linha. Após o problema inicial, o Fluminense começou com uma melhor postura, muito por causa das suas melhores peças individuais.

Só que aos poucos, o Botafogo equilibrou o jogo e passou a ter as principais chances. Ribamar foi o primeiro a arriscar, em chute cruzado. Depois foi a vez de Airton, que quase marcou em finalização que saiu por cima do gol.

Longe de ter um time como pretende, o técnico Levir Culpi, em seu segundo jogo, tentava organizar a equipe, mas sem sucesso. A única vez em que o Fluminense assustou na etapa inicial foi em uma cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Botafogo trocou o uniforme e contou com a sorte. Aos 2 minutos, em contra-ataque rápido, Gegê chutou forte, a bola desviou no peito de Ribamar e enganou Diego Cavalieri: 1 a 0.

A entrada de Gerson no lugar de Diego Souza funcionou por alguns minutos. O Fluminense ganhou criatividade, mas ainda dava espaços na defesa. Em um destes vacilos, viu Emerson Santos cobrar falta com violência e acertar a trave. O zagueiro quase marcou outro golaço, em tentativa do meio de campo.

Quando a partida se aproximava do final, o Fluminense teve a última tentativa, na única maneira que poderia empatar. Aos 47 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio na área e Gum marcou de cabeça, no último minuto do jogo, definindo o empate por 1 a 1 no clássico.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 BOTAFOGO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Renato Chaves (Gum), Marlon e Giovanni; Edson (Felipe Amorim), Cícero, Marcos Junior, Diego Souza (Gerson) e Gustavo Scarpa; Osvaldo. Técnico: Levir Culpi

BOTAFOGO - Jefferson, Luis Ricardo, Joel Carli, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva (Fernandes), Lindoso e Gegê; Ribamar e Salgueiro (Neilton). Técnico: Ricardo Gomes.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez.

GOLS - Ribamar, aos dois, e Gum, aos 47 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Airton e Carli (Botafogo); Giovanni, Marlon e Renato Chaves (Fluminense)

PÚBLICO - 4.378 pagantes (5.390 no total)

RENDA - R$ 106.560,00

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda)