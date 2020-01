Com gols de Icardi, Neymar e Mbappé, PSG goleia e passa à semi da Copa da Liga Francesa

O ataque do Paris Saint-Germain neste início de 2020 está arrasador. Depois de fazer 6 a 1 no Linas Montlhery, da sexta divisão, no último domingo, na estreia pela Copa da França, o time parisiense repetiu o placar nesta quarta-feira contra o Saint-Étienne, da elite nacional, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. O show ficou por conta do centroavante argentino Mauro Icardi, autor de três gols. Neymar e Mbappé marcaram um cada.

A goleada do Paris Saint-Germain começou a ser construída logo no segundo minuto de jogo com Icardi, que acertou um chute cruzado de dentro da área. Com a expulsão de Wesley Fofana aos 31, o Saint-Étienne se perdeu em campo e levou mais dois ainda antes do intervalo - aos 39, com Neymar, e aos 44, em um gol contra de Jessy Moulin.

Na segunda etapa, Icardi mostrou o seu faro de artilheiro e em menos de 15 minutos conseguiu o seu "hat-trick" na partida com os gols marcados aos quatro e aos 12. Mbappé deixou o seu aos 22 e Yohan Cabaye fez o de honra do Saint-Étienne aos 26, dando números finais ao duelo.

Nas semifinais, marcadas para os dias 21 e 22 deste mês, o Paris Saint-Germain conhecerá o seu adversário nesta quinta-feira, quando será realizado o sorteio na sede da Federação Francesa de Futebol (FFF). Na terça, o Reims eliminou o Strasbourg na disputa por pênaltis por 4 a 2, depois do empate sem gols no tempo normal. E nesta quarta Lyon e Lille também conseguiram a classificação.

Em casa, o Lyon bateu o Brest por 3 a 1, sendo que o volante brasileiro Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos, marcou o terceiro gol do time mandante. Também anfitrião, o Lille ganhou do Amiens por 2 a 0 e o meia Luiz Araújo, ex-São Paulo, fez o primeiro.