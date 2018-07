Após acidente, piloto da MotoGP apresenta quadro crítico

Após sofrer grave acidente no sábado, o piloto Alex de Angelis segue em estado crítico no Dokkyo Hospital, na cidade japonesa de Mibu. De acordo com boletim médico divulgado pela MotoGP, o piloto de San Marino apresenta quadro crítico, com uma hemorragia intracraniana constatada em exame de ressonância magnética.

De Angelis sofreu acidente no início do quarto treino livre da etapa do Japão de MotoGP, no Circuito de Motegi, no sábado. A organização da prova não liberou o vídeo do acidente. Mas sabe-se que ele acertou o muro de proteção com violência na curva 9. Ao ser levado de helicóptero para o hospital, o piloto da equipe E-Motion IodaRacing Team estava consciente e respirando.

Exames iniciais no hospital constataram fraturas em costelas e uma contusão no pulmão. Em seguida, testes mais elaborados detectaram a hemorragia cerebral. "A condição dele é crítica e precisa ser monitorada de perto. No momento ele está sedado, com seus sinais vitais estáveis, mas temos que manter o monitoramento da hemorragia", afirmou Michele Macchiagodena, diretor médico da MotoGP.

De acordo com o especialista, De Angelis deverá ser submetido a uma neurocirurgia para avaliar o quadro da hemorragia ainda neste domingo.