Com herdeiros de Baloubet Du Rouet, Hípica recebe Concurso de Salto

A maior prova do hipismo brasileiro começa nesta quarta-feira na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. O 27.º Concurso de Salto Nacional e Internacional vai até domingo e terá competições nacionais e internacionais, além de provas de exibição, como uma disputa entre cavalos e carros.

“A parte internacional será seletiva para a Copa do Mundo, cuja etapa final será disputada em Paris, em 2018. Temos expectativa de que nossos cavaleiros consigam chegar lá e fazer um bom papel. É a penúltima etapa da Liga da América, antes da Copa", explica o presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Ronaldo Bittencourt. O Concurso de Salto Internacional e Nacional Indoor está entre os melhores do mundo.

Entre as atrações do 27.º Concurso de Salto Nacional e Internacional estão os herdeiros do Baloubet Du Rouet, considerado um dos maiores cavalos da história do hipismo, que morreu este ano. Baloubet foi três vezes campeão mundial e ganhou duas medalhas olímpicas (um ouro e um bronze), montado por Rodrigo Pessoa.

Três crias do alazão vai participar da competição: Sharapova, égua de 14 anos, será montada por Francisco Musa; Balourdarc F, macho de 14 anos, será o animal do uruguaio Marcelo Chirico; e Babalou Amour competirá com o também uruguaio Rafael Rodrigues. “No nosso esporte, o cavalo é a grande estrela. O Baloubet foi um astro, ele tem grandes filhos espalhados pelo mundo e o Brasil tem usado o Baloubet como progenitor da raça. É bom quando aparecem esses animais, porque eles trazem uma importância maior ao evento”, diz Bittencourt.

Além das competições oficiais de hipismo, o evento trará provas de exibição, atrações musicais como os DJs Nando Jones e Pedro Sabie, a Banda S.O.S, o cantor Afonso Nigro e Trio Titanium. Também haverá um leilão beneficente de fotografias, apresentação de adestramento e passeios de pônei para crianças. Entre quarta e sexta-feira, a entrada será gratuita. No final de semana, os ingressos custarão R$ 40 para adultos e R$ 10 para crianças entre 3 e 10 anos. A Sociedade Hípica Paulista fica na Rua Quintana, 206.