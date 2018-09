Com inclusão de duas modalidades, Bolsa Pódio contempla 143 atletas paralímpicos

O Diário Oficial desta quarta-feira divulgou a nova lista de contemplados pela Bolsa Pódio. Com a inclusão de duas novas modalidades, o tae kwon do e o badminton adaptados, pela primeira vez na relação, o número de atletas beneficiados pelo recurso chegou a 143.

Badminton e tae kwon do adaptados foram incluídos porque estão no programa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020. Assim, serão 18 modalidades contempladas no total, com investimento anual de R$ 19,9 milhões.

"O programa paralímpico teve essas alterações e já temos atletas bem ranqueados, que foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, avaliados pelo grupo de trabalho e aprovados. É mais um suporte com que eles contam para a preparação até 2020, visando contribuir com a meta do esporte paralímpico para Tóquio", explicou Mosiah Rodrigues, coordenador geral do programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte.

A inclusão das novas modalidade foi celebrada por seus praticantes, como Debora Menezes, do tae kwon do, que está na lista de contemplados pela primeira vez. "Essa é a melhor notícia de todos os tempos. Estou muito feliz", declarou. "É o que todo atleta espera, poder dormir bem, se alimentar bem e, consequentemente, treinar. São três pilares."

Reação semelhante teve Vitor Tavares, do badminton, também uma das novidades entre os contemplados. "O recurso vai ser bem útil. Ano que vem, temos Mundial na Suíça, Jogos Parapan-Americanos, campeonatos importantes em que é essencial a participação. Isso demanda uma grande verba, e sem o apoio não seria possível", comentou.

As modalidades paralímpicas beneficiadas com a Bolsa Pódio serão: atletismo (56 atletas), badminton (6), bocha (7), canoagem (4), ciclismo (3), halterofilismo (6), hipismo (1), judô (11), natação (28), remo (1), snowboard cross (1), ski cross country (1), tae kwon do (1), tênis de mesa (9), tênis em cadeira de rodas (2), tiro com arco (2), tiro esportivo (1) e triatlo (3).