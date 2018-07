Com indefinição no meio-campo, Mano esconde treino do Cruzeiro

Preocupado com a definição do meio-campo do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes fechou o treino da equipe mineira nesta segunda-feira, às vésperas da partida contra o Sport, na quarta, em Recife, pelo Brasileirão. O duelo é decisivo para os dois times, que ainda tentam acabar com qualquer chance de rebaixamento.

Sob chuva, Mano fechou a parte principal da atividade desta segunda. E, assim, não revelou como esboçará o meio-campo, maior problema do treinador para a próxima rodada. Isso porque Alisson está suspenso e Robinho ainda se recupera de lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Com a possibilidade de também ter a baixa de Robinho, a comissão técnica trabalha com a chance de ter a tempo o retorno de Arrascaeta, que estará servindo à seleção do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time sul-americano vai jogar na noite desta terça contra o Chile, em Santiago, e o clube espera contar com o meia na quarta, em Recife.

Na defesa, Mano terá o retorno do lateral-esquerdo Edimar. Recuperado de desgaste muscular, ele deve treinar com o grupo na terça, confirmando seu retorno ao time na quarta.

O Cruzeiro tem 44 pontos e ocupa o 13º lugar da tabela, enquanto o Sport tem 43, e está uma posição atrás do time mineiro. Tradicionalmente, a marca de 45 pontos é considerada a oficial para escapar do rebaixamento. Mas, no ano passado, o Figueirense fugir da degola com 43.