Com infecção urinária, Muhammad Ali volta a ser internado nos EUA

Lendário ex-boxeador de 72 anos de idade, Muhammad Ali voltou a ser internado, na última quinta-feira, para dar continuidade ao tratamento de uma infecção urinária, naquela que foi a sua segunda visita ao hospital nas últimas quatro semanas.

Três vezes campeão mundial dos pesos pesados, Ali havia ingressado em um hospital não identificado nesta semana, indicou nesta quinta o porta-voz da família do ex-pugilista, Bob Gunnell. Segundo o representante, o astro se encontra em situação estável em hospital não revelado nos Estados Unidos.

Anteriormente, Ali foi hospitalizado em 20 de dezembro, quando parecia sofrer com uma pneumonia leve. Depois de exames, porém, os médicos revelaram que ele estava com infecção urinária, segundo informou Gunnell. "Ainda havia problemas com a infecção urinária", revelou o porta-voz ao comentar esta última internação.

Apesar da nova internação, Gunnell disse que Ali espera receber alta ainda nesta sexta-feira. O ex-boxeador, por sinal, irá completar 73 anos neste sábado e quer passar o dia em uma de suas residências comemorando a data com a família. O boxeador e sua esposa, Lonnie, tem casas em Paradise Valley, Arizona; Berrien Springs, Michigan; e em Louisville, Kentucky.

Na sua internação anterior, Ali ficou 18 dias no hospital por causa da grave infecção urinária. Considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos, ele vem travando uma batalha contra a doença do Mal de Parkinson desde o início da década de 1980.

Antes de ser internado, o ex-pugilista fez sua última aparição pública em setembro, quando participou de uma cerimônia de entrega de prêmios humanitários que levam seu nome, em Louisville. Mais recentemente, no início de dezembro, ele publicou uma foto sua em seu perfil no Instagram para negar boatos de que estaria com a saúde muito abalada.