Com inovações, squash sonha virar esporte olímpico A Federação Mundial de Squash (WSF) está fazendo uma campanha para poder entrar no programa olímpico nos Jogos de 2020, que ainda não têm sede definida. Para isso, aposta em algumas inovações: a entidade já introduziu o sistema de três árbitros, replays, pisos de vidro e a mesma tecnologia de rastreamento de bolas utilizado no tênis.