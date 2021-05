Com Jacky Godmann, Isaquias Queiroz ganha 2ª medalha na Copa do Mundo de Canoagem

Um dia após levar a prata na final do C1 1000, sua prova predileta, o brasileiro Isaquias Queiroz voltou a subir no pódio na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem. Neste domingo, ao lado de Jacky Godmann, conquistou o bronze no C2 1000 em Szeged.

Os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker cruzaram em primeiro em Szeged, mostrando que o país irá forte na briga pelo ouro nos jogos olímpicos de Tóquio. A prata ficou com os cubanos Serguey Madrigal e Fernando Enriquez.

Os brasileiros levaram o bronze com 3min50s75. Os alemães cravaram 3min48s27, enquanto fecharam a prova com 3min49s18. Tivessem repetido o tempo da vitória em sua bateria na etapa de classificação, Isaquias e Jacky seriam ouro na final.

Isaquias não teve descanso e poucos minutos depois estava novamente disputando uma final. Desta vez o C1 500. Mas acabou desistindo da disputa quando brigava pelo primeiro lugar, por cansaço.

O brasileiro iniciou a segunda decisão do último dia da Copa do Mundo, na Hungria, em ritmo forte e estava brigando por novo pódio. Porém, optou por desistir da prova quando restavam 200 metros, segundo a Confederação Brasileira de Canoagem, para evitar uma lesão.