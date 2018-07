Com joelhada, Anderson Silva nocauteia Stephan Bonnar

Mesmo na categoria de cima, dos meio-pesados, o campeão dos médios mostrou mais uma vez que é o maior nome do esporte na atualidade. Bonnar fez o que tinha que fazer: encurtou a distância e levou o brasileiro para a grade, evitando assim receber golpes mais fortes.

Calmo, Anderson ficou com a guarda baixa, aceitou o jogo do adversário, cansou Bonnar e, no momento certo, explodiu com uma joelhada certeira. Acabou derrubando o americano, que caiu e ainda recebeu alguns socos antes de o juiz parar a luta no primeiro assalto.

Após a vitória, Anderson afirmou que só aceitou o combate para salvar o evento e que vai voltar para a sua categoria. Depois, o brasileiro comemorou muito ao lado de Minotauro, que entrou no octógono para festejar com o campeão.