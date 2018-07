Com joelhada, Anderson Silva nocauteia Stephan Bonnar no UFC Rio 3

RIO - Anderson Silva precisou de apenas uma joelhada para vencer Stephan Bonnar na luta principal do UFC Rio 3, realizado na arena da Barra da Tijuca, na madrugada deste domingo.

Mesmo na categoria de cima, o brasileiro mostrou mais uma vez que é o maior nome do esporte na atualidade. Bonnar fez o que tinha que fazer: encurtou a distância e levou o brasileiro para a grade, evitando assim receber golpes mais fortes.

Calmo, Anderson ficou com a guarda baixa, aceitou o jogo do adversário, cansou Bonnar, no momento certo explodiu e, com uma joelhada certeira, derrubou o americano, que caiu e ainda recebeu alguns socos antes do juiz parar a luta no primeiro assalto.

Após a vitória, Anderson afirmou que só aceitou o combate para salvar o evento e que vai voltar para a sua categoria. Depois, o brasileiro comemorou muito ao lado de Minotauro, que entrou no octógono para festejar com o campeão.