Com John Terry, Chelsea volta a campo pela Copa da Liga Inglesa

LONDRES - Depois de perder no domingo a decisão do Mundial de Clubes para o Corinthians, o Chelsea volta a entrar em campo nesta quarta-feira, diante do LeedsUnited, da Segunda Divisão da Inglaterra, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

A derrota parece não ter abalado o moral do técnico Rafael Benítez: "Acho que poderíamos ter vencido facilmente se tivéssemos marcado primeiro o gol", disse o treinador espanhol, que culpou o excesso de jogos pelo fracasso em Yokohama. "Disputamos oito partidas em 24 dias, enquanto o Corinthians treinou duas semanas no Japão só para nos enfrentar."

Mesmo sem trazer a taça, Benítez considera que a semana que passou com os jogadores no Oriente foi importante para o futuro do time. "Agora eu conheço muito bem os meus atletas."

Para o jogo desta quarta-feira, Benítez poderá contar com o experiente zagueiro John Terry, que ficou fora do Mundial por causa de uma lesão no joelho direito. O duelo com o Leeds será o primeiro compromisso do Chelsea dos seis programados para os próximos 17 dias. "Temos mais jogos importantes e precisamos ir em busca de títulos", disse o meia Frank Lampard.

Com 13 pontos de desvantagem para o Manchester United na classificação do Inglês (42 a 29), Benítez e os jogadores do Chelsea sabem que a conquista da Liga Inglesa ganhou uma importância ainda maior.