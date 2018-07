Jogadores da seleção trocam concentração por NBA

Na terra do basquete, assistir a um jogo da NBA é passeio obrigatório. Mesmo para quem é estrela de outro esporte e tem de estar em regime de concentração máxima para tentar vitórias e títulos. Foi o que fizeram sete jogadores da seleção brasileira na noite desta segunda-feira. Aproveitaram a folga de meio período dada pelo técnico Dunga e foram de Los Angeles a Oakland assistir ao jogo que definiu o finalista na NBA pela Conferência Oeste.

Kaká, Willian, Elias, Miranda, Jonas, Diego Alves e Renato Augusto foram os atletas da seleção que se juntaram aos cerca de 20 mil torcedores que lotaram a Oracle Arena para ver Stephen Curry dar mais um show em quadra, na vitória do Golden State Warriors por 96 a 88 sobre o Oklahoma Tunder que levou o time da casa a fechar a série por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1 - foi apenas o 10.º time na história da NBA que conseguiu tal façanha em playoffs, virando a série após sofrer três derrotas nos quatro primeiros jogos.

A técnica, precisão e as cestas de qualquer lugar da quadra feitas por Stephen Curry deixaram os jogadores brasileiros empolgados. "É a primeira vez que venho a um jogo da NBA", disse Willian, entusiasmado com a atuação de Curry. "Já era fá dele, me tornei mais fã ainda. Ele é de outro planeta."

Na classificação do Warriors, um brasileiro obteve uma marca inédita na NBA: Anderson Varejão se tornou o primeiro jogador e atuar pelos dois finalistas em uma mesma temporada, pois ele jogou a primeira parte da competição pelo Cleveland Cavaliers, que vai decidir o título.

Oakland fica a cerca de 520 quilômetros de Los Angeles, onde a seleção está concentrada, e os jogadores voltaram logo depois da partida para o hotel. Nesta terça-feira, treinam em dois períodos.