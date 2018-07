Com lesão confirmada, Carlinhos desfalca São Paulo contra o Atlético-MG Candidato a titular no São Paulo para a partida contra o Atlético-MG, o lateral-esquerdo Carlinhos está fora da partida de quarta-feira, pela Copa Libertadores. O jogador sofreu nesta segunda-feira uma lesão na coxa esquerda enquanto treinava na equipe principal na vaga do meia Michel Bastos, que, por problema muscular, é dúvida para o confronto.