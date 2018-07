Com lesão, Diego Hypólito vira desfalque no Pré-Olímpico Com uma lesão no ombro esquerdo, Diego Hypólito foi cortado nesta sexta-feira da seleção brasileira masculina de ginástica artística e não vai disputar o Pré-Olímpico, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de janeiro, em Londres, na Inglaterra. Apesar de ser uma ausência importante para a equipe, o principal ginasta do Brasil já está classificado para a Olimpíada, após ter sido medalhista de bronze no Mundial do Japão, em outubro.