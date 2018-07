Com lesão no olho, Neymar passa a noite no hospital Se o reserva André saiu do primeiro duelo da final do Campeonato Paulista como herói, o badalado Neymar, titular absoluto, teve uma tarde infeliz no Pacaembu. Foi substituído no intervalo com lesão no olho direito após um primeiro tempo de pouca participação. Depois da partida, ainda com a vista embaçada, foi ao hospital Albert Einstein, onde passou a noite. Hoje, vai passar por exames e não deve atuar quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão.