Com lesão no tornozelo, Kawhi garante que disputará Jogo 6 entre Spurs e Rockets

O San Antonio Spurs conseguiu uma épica vitória na prorrogação sobre o Houston Rockets na noite de terça-feira, em casa, pelo Jogo 5 dos playoffs da Conferência Oeste da NBA, mas a torcida deixou o ginásio preocupada. Isso porque Kawhi Leonard, principal jogador da equipe, saiu do jogo contundido. Mas ele próprio fez questão de tranquilizar os fãs e garantiu que disputará a sexta partida da série, quinta-feira, em Houston.

"Sim, eu estarei disponível para jogar. Foi frustrante (na terça) porque eu queria jogar. Mas eu fiquei feliz vendo meus companheiros indo lá, colocando todo o esforço em quadra e conseguindo a vitória", declarou o ala.

Kawhi passou boa parte do jogo de terça sentindo um problema no tornozelo, e quando o duelo foi para a prorrogação, o astro não aguentou e precisou ir para o banco, de onde não mais saiu. Depois de Manu Ginóbili dar o toco em James Harden, que garantiu o triunfo por 110 a 107 no último segundo, o argentino precisou escorar seu companheiro para o vestiário.

O Spurs não divulgou a gravidade da contusão, mas mesmo ainda sentindo dores, Kawhi garantiu que estará em quadra na quinta. Até porque a partida em Houston pode confirmar a classificação da equipe de San Antonio para a final do Oeste. Em caso de derrota, os comandados de Gregg Popovich ainda terão uma última chance em casa.

"Ele (Kawhi) teve problemas, e você poderia dizer quando ele tentou alguns arremessos e pulou com um pé só", comentou o treinador do Spurs. "Ele não queria sair do jogo, claro. Nós deixamos ele jogar um pouco para ver como ele se sairia, mas era óbvio que não dava para continuar. Então, acho que todo mundo percebeu isso."