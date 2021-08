Com Letícia Bufoni, Paris, próxima sede olímpica, recebe 1º evento de skate street pós-Tóquio

Letícia Bufoni participa na próxima quarta-feira, dia 18, do primeiro evento de skate street pós-Jogos de Tóquio. A brasileira vai desafiar Aori Nishimura, Nyjah Huston e outras estrelas da modalidade em uma competição em Paris, próxima sede olímpica, na Praça do Trocadéro, com vista para a Torre Eiffel.

"Acredito que agora as competições vão ser mais leves, mais tranquilas do que antes, porque os Jogos Olímpicos tinham um peso muito forte", disse Bufoni. "É uma cidade que gosto muito e vai ser incrível competir em frente à Torre Eiffel”, completou.

Leia Também Rayssa Leal vence prêmio do COI por melhor representar valores olímpicos em Tóquio

Quarta melhor do mundo, Letícia Bufoni era uma das principais esperanças de medalha do Brasil em Tóquio, mas a skatista caiu na classificatória. Líder do ranking mundial, Pamela Rosa não vai participar do evento porque ainda se recupera de uma lesão.

Apesar de não ser oficial, o evento conta com 36 skatistas, desde os principais nomes do esporte até uma nova geração visando Paris-2024. Entre os confirmados, estão o peruano Angelo Caro — que ganhou notoriedade por celebrar a prata de Kelvin Hoefler —, o francês Vincent Milou, quarto em Tóquio, e o português Gustavo Ribeiro, melhor europeu no ranking mundial.

Red Bull Paris Conquest acontece a partir das 12h30 (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelo site oficial da marca.