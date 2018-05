Com Linense e Novorizontino, Série D define últimos 18 classificados à 2ª fase

O Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - conheceu os 32 classificados para a segunda fase neste domingo, quando aconteceu a sexta e última rodada da fase de grupos. Dos cinco clubes paulistas participantes, apenas Linense e Novorizontino chegaram à fase de mata-mata.

+ Tudo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro

Rio Branco-AC, Santos-AP, Nacional-AM, Ferroviário-CE, Cordino-MA, Altos-PI, Imperatriz-MA, Itabaiana-SE, Brasiliense-DF, Sinop-MT, Novo-MS, URT-MG, Novorizontino-SP, Linense-SP, Maringá-PR, Inter de Lages-SC, Novo Hamburgo-RS e Brusque-SC se juntaram a Manaus-MA, Independente-PA, Moto Club-MA, América-RN, Sergipe-SE, Campinense-PB, Fluminense-BA, Treze-PB, Iporá-GO, Macaé-RJ, Uberlândia-MG, Caxias-RS, Tubarão-SC e São José-RS, que estavam garantidos de forma antecipada.

Os times que fizeram melhores campanhas na fase de grupos fazem o segundo jogo em casa. Além disso, o saldo de gols é o único critério de desempate e em caso de igualdade a decisão vai para os pênaltis. O gol marcado fora de casa não tem peso.

DOIS PAULISTAS - Apenas dois dos cinco times paulistas continuam vivos na competição. O Linense empatou com o Madureira-RJ por 1 a 1, em Lins-SP, e passou como líder do Grupo A14 com os mesmos nove pontos do Maringá-PR, mas tendo melhor saldo de gols (2 contra 1).

Já o Novorizontino venceu o Americano-RJ por 4 a 2, em Novo Horizonte (SP), e avançou como um dos 15 melhores vice-líderes, com nove pontos. Mogi Mirim-SP, Ferroviária-SP e Mirassol-SP foram eliminados.

O grande destaque da última rodada foi a goleada do Santos-AP sobre o Plácido de Castro-AC. Jogando no estádio Zerão, em Macapá, o time alvinegro aplicou 8 a 1 e, beneficiado pelo empate sem gols entre Independente-PA e Barcelona-RO, garantiu a classificação para a segunda fase ao terminar na vice-liderança do Grupo A2 com os mesmos oito pontos do clube de Rondônia, mas na frente devido ao saldo de gols (5 contra 1).

A partida entre Interporto-TO e 4 de Julho-PI, que terminou empatada por 1 a 1 no estádio General Sampaio, em Porto Nacional (TO), atrasou em 28 minutos por falta de médico no estádio. Depois ficou mais 25 minutos parado porque o jogador Patrick fraturou o tornozelo e teve que ser levado ao hospital. Os dois times foram eliminados devido ao empate sem gols entre Ferroviário-CE e Cordino-MA, que avançaram para a segunda fase.

Confira os resultados da 6.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Rio Branco-AC 4 x 1 Macapá-AP

Manaus-AM 3 x 0 Baré-RR

Independente-PA 0 x 0 Barcelona-RO

Santos-AP 8 x 1 Plácido de Castro-AC

São Raimundo-RR 1 x 1 Nacional-AM

Real Desportivo-RO 1 x 1 São Raimundo-PA

Interporto-TO 1 x 1 4 de Julho-PI

Ferroviário-CE 0 x 0 Cordino-MA

Moto Club-MA 1 x 0 ASSU-RN

Altos-PI 3 x 1 Sparta-TO

Belo Jardim-PE 1 x 1 Guarani-CE

América-RN 2 x 1 Imperatriz-MA

ASA-AL 2 x 4 Sergipe-SE

Central-PE 3 x 0 Jacuipense-BA

Murici-AL 1 x 1 Flamengo-PE

Fluminense-BA 1 x 1 Campinense-PB

Treze-PB 1 x 1 Vitória da Conquista-BA

Itabaiana-SE 1 x 1 Santa Rita-AL

Brasiliense-DF 2 x 0 Dom Bosco-MT

Corumbaense-MS 2 x 1 Iporá-GO

Aparecidense-GO 2 x 3 Novo-MS

Sinop-MT 2 x 1 Ceilândia-DF

URT-MG 4 x 2 Espírito Santo-ES

Macaé-RJ 0 x 2 Itumbiara-GO

Novorizontino-SP 4 x 2 Americano-RJ

Atlético-ES 1 x 1 Uberlândia-MG

Linense-SP 1 x 1 Madureira-RJ

Caldense-MG 1 x 1 Maringá-PR

Caxias-RS 3 x 1 Inter de Lages-SC

Nova Iguaçu-RJ 2 x 0 Mirassol-SP

Cianorte-PR 0 x 3 Tubarão-SC

Novo Hamburgo-RS 3 x 1 Ferroviária-SP

Mogi Mirim-SP 2 x 1 Prudentópolis-PR

Brusque-SC 0 x 1 São José-RS

Confira os confrontos da 2.ª fase:

Manaus-AM x Santos-AP

Independente-PA x Rio Branco-AC

Nacional-AM x Altos-PI

Ferroviário-CE x Cordino-MA

Moto Club-MA x Fluminense-BA

America-RN x Imperatriz-MA

Sergipe-SE x Brasiliense-DF

Campinense-PB x Itabaiana-SE

Treze-PB x URT-MG

Iporá-GO x Novo-MS

Sinop-MT x Linense-SP

Macaé-RJ x Novorizontino-SP

Uberlândia-MG x Inter de Lages-SC

Caxias-RS x Maringá-PR

Tubarão-SC x Brusque-SC

São José-RS x Novo Hamburgo-RS