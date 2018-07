Com Lucas Lima, Santos relaciona todos jogadores para a final

Do mesmo jeito que na primeira partida contra o Audax pela final do Campeonato Paulista, o Santos relacionou todos os atletas do elenco para a grande decisão, que acontece neste domingo. Lucas Lima, em recuperação de uma lesão, está entre os nomes e será avaliado momentos antes da bola rolar para saber se tem condições de jogo.

Santos e Audax se enfrentam às 16 horas, na Vila Belmiro. A partida de ida acabou empatada por 1 a 1 e agora qualquer empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. Quem vencer sagra-se campeão paulista.

O técnico Dorival Júnior chamou para a concentração neste sábado os 28 atletas inscritos no Paulistão, além de oito jogadores lesionados ou não inscritos no torneio. São eles: Gabriel Gasparotto, Paulo Ricardo, Daniel Guedes, Igor, Léo Cittadini, Valencia, Lucas Crispim e Marquinhos.

Lucas Lima sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no jogo do último domingo e passou por um tratamento intensivo de fisioterapia para poder atuar na decisão. Caso não reúna condições, dará lugar para Ronaldo Mendes, autor do gol de empate em Osasco (SP).

Assim, o provável time titular do Santos contra o Audax será: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Ronaldo Mendes (Lucas Lima); Gabriel e Ricardo Oliveira.