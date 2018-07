Com Lucas Lima, Santos busca a reabilitação contra o Internacional no Sul

A ordem no Santos para a partida contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é uma só: conseguir a reabilitação. Há 11 dias, o time foi surpreendido em casa pelo Figueirense e deixou o G4 da competição. Depois de um longo período de descanso e treinos, o técnico Dorival Júnior quer a vitória.

Para isso, o treinador terá a volta do meia Lucas Lima, que estava com a seleção brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ainda mais que ele não foi aproveitado no duelo da última terça-feira contra os colombianos, em Manaus. Além dele, o Santos também contará com o colombiano Copete, recuperado de dores musculares.

Em compensação, o Santos não poderá contar com o volante Thiago Maia, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e terá a sua vaga ocupada por Leo Cittadini.

Uma novidade estará no banco de reservas. O atacante Walterson, destaque do time B na Copa Paulista, foi relacionado por Dorival Júnior. "É a realização de um sonho. Nós, que viemos de times menores, sempre queremos chegar em time e ir para um jogo. Agradeço ao professor Dorival (Júnior) e a comissão técnica por estar confiando em mim", destacou o atacante, que vai vestir camisa 45.

Walterson, que começou a carreira no São Bernardo, jogou o Campeonato Mineiro de 2014 pelo Guarani, de Divinópolis (MG), e retornou à equipe do interior paulista, antes de chegar ao Santos B. Agora, aos 21 anos, está próximo de ganhar uma chance no time principal.