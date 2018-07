Com luxação no ombro, Marcelo desfalca o Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo vai desfalcar o Real Madrid em seus próximos compromissos na temporada 2015/2016 do futebol europeu. Nesta terça-feira, o clube espanhol revelou que o jogador brasileiro sofreu uma luxação no ombro direito, que foi confirmada através de exames médicos.

O Real Madrid confirmou a lesão de Marcelo através de comunicado oficial, mas não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento do lateral dos gramados, afirmando que a sua situação estará "pendente de evolução". A imprensa espanhola, porém, prevê que o lateral deverá desfalcar o time por aproximadamente três semanas. Marcelo se contundiu no último domingo, nos minutos finais da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Granada, pelo Campeonato Espanhol, ao se chocar com o nigeriano Isaac Success.

A lesão de Marcelo é um contratempo considerável para o técnico Zinedine Zidane em um momento importante da temporada. Para a sua vaga, o treinador pode optar pela escalação de Nacho Fernández e Álvaro Arbeloa ou até mesmo pela improvisação do lateral-direito brasileiro Danilo. O Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 48 pontos, a seis do líder Barcelona e a dois do segundo Atlético de Madrid. Na próxima semana, no dia 17, o time vai enfrentar a Roma, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Antes, no próximo sábado, o time vai receber o Athletic Bilbao pelo Espanhol.