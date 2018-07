Com mais 2 acordos, Tóquio soma 12 apoiadores domésticos

Os Jogos Olímpicos de 2020 ganharam mais dois patrocinadores nacionais. Nesta terça-feira, os organizadores da Olimpíada de Tóquio anunciaram que fecharam acordos com duas grandes instituições financeiras japonesas, deixando o evento com 12 apoiadores nacionais.

O banco Mizuho Financial Group e a instituição financeira Sumitomo Mitsui Financial Group fecharam acordos, se tornando patrocinadores exclusivos no setor bancário. O valor dos acordos fechados entre as empresas e os organizadores da Olimpíada de 2020 não foram revelados.

Outras dez empresas já haviam fechado acordo para serem patrocinadores domésticos do eventos. São elas: Asahi Breweries, ASICS, Canon, JX Holdings, Tokio Marine Nichido, Nippon Life, NEC Corporation, Nippon Telegraph and Telephone, Nomura Holdings e Fujitsu.

Os patrocinadores nacionais da Olimpíada de Tóquio compõem um grupo separado do programa de patrocinadores mundiais, gerido pelo Comitê Olímpico Internacional. Entre esses, estão duas empresas japonesas: a montadora Toyota e a fabricante de pneus Bridgestone.